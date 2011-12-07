Как воспитывать детей согласно Корану и Библии

- Какова главная социальная функция семьи в христианской и исламской культурах?Диакон Кирилл: Согласно христианскому богословию семья является одной из высших ценностей в жизни верующего. Испокон веков она называется "малая церковь". А церковь есть собрание верующих людей, объединенных религиозными обрядами, таинствами, которые соблюдают одни Божьи законы. Семья преследует такие же цели, так как в первую очередь посредством нее и происходит приобщение детей к духовной жизни.Ибрагим хазрат: В первую очередь семья - это дом, в котором есть место для любви, заботы, понимания и уважения. К каждому члену семьи нужно относиться трепетно и бережно. Родители с малых лет берут на себя обязанность оберегать и воспитывать детей в рамках предписанных Божьих законов, в которых особое внимание уделяется нравственному развитию детей, а именно - учить детей разделять, что есть добро и зло, а также прививать любовь к Богу.- Какую роль в воспитании играют отец и мать ребенка?Диакон Кирилл: В православии нет четкого разделения между обязанностями матери и отца. Есть скорее универсальные правила, которыми руководствуются родители в воспитании ребенка. Подобной конкретики нет по причине того, что они стремятся лишь к одной цели мирской жизни - привести себя и своих близких к Богу, сделать себя и их чистыми и святыми. Наилучшее воспитание может получить тот ребенок, чьи родители сами в первую очередь практикуют Божьи законы, ведут праведный образ жизни и на своем примере показывают, как необходимо вести себя, основываясь на принципах морали и нравственности.Ибрагим хазрат: Оба родителя стараются внести свой вклад в воспитание ребенка. В Коране четко прописаны основные права и обязанности как отца, так и матери. Следуя этим положениям, дети будут расти в гармонии и любви. В исламе каждому члену семьи отведена своя роль. Если этот баланс нарушится, ребенок не сможет осознать и понять для себя, что мама - это хранительница очага, которая умеет проявлять ласку, быть нежной и женственной, а папа - сильный и храбрый мужчина, миссия которого заключается в защите своей семьи и имущества. Большое значение имеет степень богобоязненности обоих родителей. Нужно быть живым примером для подражания, а не требовать того, на что сам не способен.- В чем особенности религиозного обучения детей?Диакон Кирилл: Большую роль в формировании именно духовной составляющей ребенка играют крестные отцы и матери, которые дают свое согласие во время крещения ребенка и берут на себя ответственность знакомить его с основными религиозными практиками. Крестные родители водят их в храм на воскресные уроки. Во время занятий детям преподают основы религии, благодаря которым ребенок учится читать Библию, молиться, совершать какие-либо другие религиозные обряды. Также дети занимаются творчеством: поют, рисуют религиозные сюжеты, лепят и так далее. Конечно, система обучения зависит от возраста ребенка: чем он младше, тем меньше требований предъявляются к нему.Ибрагим хазрат: В исламе с раннего детства родители начинают объяснять своим детям основы вероучения и приобщать их к религиозным практикам. Игровая форма в этом плане - хороший способ, чтобы научить ребенка чему-либо и развить в нем определенные благие качества. В юном возрасте нет понимания того, что хорошо, а что плохо. Поэтому дети в основном просто берут пример со своих родителей. Они начинают повторять за мамой и папой движения во время выполнения молитвы.Позже родители учат детей арабскому языку, чтобы заучивать тексты Священного Корана, и объясняют важность тех или иных исламских атрибутов. Некоторые же с целью дать своим чадам лучшее образование определяют их в религиозные учреждения (медресе, курсы при мечетях), в которых они изучают историю ислама. Благодаря квалифицированным преподавателям дети быстро запоминают информацию, развиваются духовно и находят новых друзей.