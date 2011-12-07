50-летнего татарстанца отправили в колонию строгого режима за долги по алиментам.

По словам главного специалиста-эксперта по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилии Халимовой, житель Менделеевска нигде не работал, а помощи ребенку не оказывал в течение семи лет. Пока мужчина скрывал свои доходы и вел асоциальный образ жизни, его долг по алиментам превысил 330 тыс. рублей.

Сообщается, что татарстанца уже привлекали к ответственности за неуплату алиментов и арестовывали на 10 суток, однако это не изменило ситуацию. Тогда в отношении него суд назначил наказание в виде семи месяцев лишения свободы в колонии строго режима.

Всего за 2020 год в республике к уголовной ответственности были привлечены 868 должников по алиментам.