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Творческих жителей РТ приглашают поучаствовать в Фестивале «Руками женщины»

Участие в нем примут представители творческих направлений из 85 регионов РФ, стран СНГ и зарубежных стран.

Творческих жителей Татарстана приглашают поучаствовать в Международном Фестивале народно-художественных промыслов и ремесел «Руками женщины». Мероприятие состоится в Москве осенью этого года.

По сообщению организаторов, фестиваль направлен на то, чтобы показать на сколько многогранны народно-художественные промыслы в условиях современности и на сколько благороден труд женщины, воплощающий в своем образе лучшие культурные традиции народов России и зарубежных стран.

Участие в нем примут мастера народного творчества, ремесленники, дизайнеры, художники и представители других творческих направлений из 85 регионов РФ, стран СНГ и зарубежных стран.

Также в рамках мероприятия пройдут показы этно-моды, фото выставки, мастер классы и нетворкинги с привлечением российских и международных экспертов.

Узнать об условиях участия можно подробно на официальном сайте проекта, регистрация открыта.

 

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