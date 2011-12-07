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В Казани в память народной артистки ТАССР Вафиры Гизатуллиной установят мемориальную доску

Мемориальную доску установят на фасаде здания по улице Татарстан, 7.

На официальном портале правовой информации появился документ с постановлением Правительства РТ об установке в Казани мемориальной доски народной артистке ТАССР Вафире Гизатуллиной.

Известно, что инициаторами выступили министерство культуры РТ и Татарская государственная филармония им. Тукая. При жизни Гизатуллина работала там ведущей солисткой. После успела побыть ведущей солисткой эстрадного оркестра ГТРК «Татарстан».

Погибла певица в 2001 году в автокатастрофе. Тогда в ее машину, в которой она ехала вместе с дочерью на концерт, врезался «КАМАЗ».

Сообщается, что мемориальную доску на русском и татарском языках установят на фасаде здания по улице Татарстан, 7.

КВ
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