Казанских ветеранов поздравят участники парада на исторической военной технике

Чтобы поздравить ветеранов ВОВ с Днем Победы в Казани, участники парада заедут к ним на военной исторической технике. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Старт движения начался в 9 часов на Оренбургском тракте, направляясь далее на улицы Павлюхина, Вишневского, Амирхана, Чуйкова, Восстания и к кольцу на Горьковском шоссе. Также парад военной техники будет проходить на Болотникова, Вахитова, Ленинской дамбе и Лево-Булачной.

Радовать и поднимать настроение казанцам участники будут на таких легендарных техниках, как танк Т-34, БМ-13 «Катюша», ЗИС-5 и ЗИС с макетом пушки.