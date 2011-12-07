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Казанских ветеранов поздравят участники парада на исторической военной технике

Старт движения начался в 9 часов на Оренбургском тракте.

Чтобы поздравить ветеранов ВОВ с Днем Победы в Казани, участники парада заедут к ним на военной исторической технике. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Старт движения начался в 9 часов на Оренбургском тракте, направляясь далее на улицы Павлюхина, Вишневского, Амирхана, Чуйкова, Восстания и к кольцу на Горьковском шоссе. Также парад военной техники будет проходить на Болотникова, Вахитова, Ленинской дамбе и Лево-Булачной.

Радовать и поднимать настроение казанцам участники будут на таких легендарных техниках, как танк Т-34, БМ-13 «Катюша», ЗИС-5 и ЗИС с макетом пушки. 

КВ
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