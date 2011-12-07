Пособия для детей-сирот и детей-инвалидов в Татарстане вырастут в 2021 году

Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление об увеличении пособия для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья.

В подписанном им документе сказано, что в 2021 году единовременное денежное пособие для детей, оставшихся без попечения родителей и детей-инвалидов, обучающихся по основным образовательным программам, увеличится до 814 рублей, а пособие на приобретение учебной литературы и канцелярии вырастет до 2 908 рублей. Стипендия до 1 сентября будущего года будет составлять до 966 рублей, а после — до 1 тыс.

Выплаты на питание получающих образование по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, а также подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования увеличены до 7 138 рублей.

Пособия обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования, подготовки специалистов среднего звена и специалитета, бакалавриата, магистратуры вырастут до 8 225 рублей.