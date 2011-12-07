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В Казани в 13 многоквартирных домов пока не дали тепло

На аппаратном совещании в мэрии заместитель руководителя Исполкома Казани Искандер Гиниятуллин заверил, что на этой неделе и в этих домах будет тепло.
После завершения капремонта в них проводятся мероприятия по подготовке к пуску тепла. На данный момент в 99% жилых домов и 100% объектов социальной сферы Казани теплоснабжение подключено. С 1 октября теплом обеспечены 5669 жилых домов.
КВ
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