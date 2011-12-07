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В Татарстане не стало чемпиона мира по греко-римской борьбе

Ушел из жизни Рашид Хабибрахманов.
Во вторник на 66-м году жизни после продолжительной болезни скончался мастер спорта СССР по классической борьбе, заслуженный тренер Российской Федерации, чемпион мира по греко-римской борьбе Рашид Хабибрахманов. Об этом сообщает администрация Набережночелнинского государственного педагогического университета, где он проработал 20 лет. За годы профессиональной деятельности челнинец подготовил более 30 мастеров спорта по греко-римской борьбе. Благодаря ему в автограде впервые были организованы секционные занятия по борьбе на поясах для девушек.
КВ
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