В Татарстане не стало чемпиона мира по греко-римской борьбе

Во вторник на 66-м году жизни после продолжительной болезни скончался мастер спорта СССР по классической борьбе, заслуженный тренер Российской Федерации, чемпион мира по греко-римской борьбе Рашид Хабибрахманов. Об этом сообщает администрация Набережночелнинского государственного педагогического университета, где он проработал 20 лет. За годы профессиональной деятельности челнинец подготовил более 30 мастеров спорта по греко-римской борьбе. Благодаря ему в автограде впервые были организованы секционные занятия по борьбе на поясах для девушек.