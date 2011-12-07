Где в Казани можно сдать макулатуру и пластик

Макулатуру, пластик можно сдать в Авиастроительном районе по адресам: ул. Дементьева, 33а, ул. Дементьева, 72 (рынок), ул. Вересаева, 1.

Вахитовский район: ул. Салимжанова, 14.

Кировский район: ул. Столярова, 53, ул. Батыршина, 18, ул. Кызыл Армейская.

Московский район: ул. Ш.Усманова, 25а, ул. Волгогорадская, 1, ул. Беломорская, 83, ул. Энергетиков, 10.

Ново-Савиновский район: ул. Восстания, 26, ул. Короленко, 55, пересечение ул. Мусина и ул. Чуйкова.

Приволжский район: ул. Х. Мавлютова, 8, Пр. Победы, 18, ул. Братьев Касимовых, 88, ул. Ю.Фучика, 62, ул. Р.Зорге, 67, ул. Тульская, 90.

Советский район: ул. Даурская, 21, ул. Липатова, 7, ул. Липатова, 6Б, ул. Ноксинский спуск, 33.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что в Татарстане ежегодно сдают кровь около 33 тыс. доноров