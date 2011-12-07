Быстро похудеть не получится: эксперты рассказали, как подготовиться к отпуску

Нагрузки должны быть адекватными, результата можно достичь только в процессе восстановления

Тренер по фитнесу в Академии тенниса Шамиля Тарпищева категории «Мастер» Тимур Ананьев объяснил, если человек хочет хорошо и красиво выглядеть, то нужно изменить свой образ жизни и понять, почему это важно, а потом уже прийти в зал.

«Основным мотиватором является персональный тренер, в дальнейшем нужно отслеживать свои результаты и цели, а также вдохновляться тем, что у вас получается», — сказал тренер.

По его словам, нужно заниматься не интенсивно, а размеренно, грамотно и правильно подходить к восстановительным процессам.

«Нагрузки должны быть адекватными, результаты, в первую очередь, приходят в процессе восстановления. Важно подобрать интенсивность чтобы не перегрузить организм. Необязательно каждый день заниматься», — сказал специалист.

Персональный тренер фитнес-студии АквАрена категории «Эксперт» Илья Мезяев сказал, что нужно заниматься 3 раза в неделю.

«Интенсивные тренировки для сжигания жира должны проходить 4 раза, но никак не более, желательно, через день, чтобы организм мог восстановиться», — добавил собеседник.

Если вы в хорошей физической форме, то результата можно достичь за 2-3 месяца

Ананьев говорит, что нужно понять для себя какой результат конкретно вы преследуете и в какой форме человек находится изначально.

«Если человек находится в более или менее хорошей физической форме и просто хочет подготовиться к пляжному сезону, то можно это сделать за 2-3 месяца. А если у человека большая жировая прослойка, он никогда не занимался спортом и постоянно ел, то тогда потребуется гораздо больше времени, заниматься в этом случае нужно минимум полгода или даже год», — подчеркнул Тимур.

В свою очередь, Илья Мезяев подчеркнул, что у тех, кто стремится похудеть, есть большие иллюзии.

«Я выявил тенденции: у тех, кто занимается самостоятельно, нет программы по похудению, это значит, что они надеются сбросить до конца своего абонемента, но это не будет», поделился специалист.

«Одно из основных правил для людей, которые хотят похудеть — это сбрасывать во время тренировки 200-400 грамм. Если сбрасывать вес быстро, это однозначно скажется на здоровье. Быстрое похудание не должно составлять больше, чем 3-4 килограмма в месяц. Если это будет более быстрое похудание, то это нарушит гормональный фон», — подчеркнул тренер.

Из своего рациона нужно исключить сухофрукты, сладкое и мучное

Тимур Ананьев рассказал, что нужно понять какая цель, если она состоит в том, чтобы снизить жировую прослойку, то не нужно резко садится на диету.

«Грубо говоря, не нужно есть исключительно сухую гречку и грудку, есть много блюд, которые относятся к правильному питанию. Можно питаться вкусно и правильно. Сладкое можно есть в первой половине дня, человек все равно его будет есть, просто нужно делать больше акцент на нагрузку и трату калорий, а также нужно систематизировать свое питание, у вас должен быть завтрак, обед и ужин», — отметил специалист.

Как отметил Мезяев, есть такое понятие, как быстрые углеводы, их можно применять только детям, потому что у них есть гормон роста. Для взрослых людей он рекомендует отказаться от быстрых углеводов, например, нельзя использовать в своем рационе хлеб, сладкое, сухофрукты и мучное, также не стоит есть рыбу в кляре.

«Кроме этого, вам необходимо отказаться от фастфуда. Все это потому что человек не может отработать этот ресурс. Тем, кто начинает заниматься спортом и готовиться к пляжному сезону стоит кушать каши», — заключил эксперт.