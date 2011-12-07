Сегодня вечером в Казани будут ловить пьяных водителей

Госавтоинспекция Казани объявила о проведении в столице Татарстана рейда «Нетрезвый водитель», призванного выявить на дорогах города пьяных водителей, сообщает пресс-служба ведомства.

Инспектора ГИБДД совместно с участковыми уполномоченными полиции проведут рейд сегодня, 9 сентября, в вечернее и ночное время: с 20.00 до 4.00 часов утра.

Пресс-служба Госавтоинспекции Казани напоминает в связи с этим о штрафных санкциях. Так, согласно статье 12.8 КоАП РФ, за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления ТС на срок от полутора до двух лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, ему придется нести уже уголовную ответственность.

Продолжает тему следующая статистика. За 8 месяцев текущего года на территории города Казани с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, произошло 57 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 5 человек погибли, 76 получили ранения различной степени тяжести.

Госавтоинспекция города Казани настоятельно рекомендует участникам дорожного движения всегда неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения!