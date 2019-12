Корону «Мисс КНИТУ» получила первокурсница факультета наноматериалов и нанотехнологий

Участниц и зрителей поприветствовал ректор КНИТУ-КХТИ Сергей Юшко: «Этот конкурс администрация вуза будет поддерживать всегда. Считаю, что красота — это великая технология, она действительно спасает мир и вдохновляет к развитию».В состав жюри вошли проректор по учебной работе КНИТУ-КХТИ Алексей Бурмистров, танцевальный драматург и хореограф Ксения Мазилкина (КГИК), лайфстайл-блогер, модель и директор арт-пространства «Завод» Мария Муравьёва, певица, музыкальный продюсер и педагог Юлия Кантонистова, модель, актриса и телеведущая, «Мисс Казань 2011», «Miss Model of the World 2013» Маргарита Павлушина и президент РОО «Лига студентов Республики Татарстан» Руфат Киямов. Возглавила судейский корпус президент общественной организации «Маленькие принцессы Татарстана», национальный директор международного конкурса красоты «Miss Planet» Наталья Киселёва.На приветственное дефиле конкурсантки вышли на сцену в ярких, элегантных костюмах от всемирно известного бренда модной одежды «Marc Cain». Легкость ранней французской осени, береты, струящиеся платья, светлые офисные юбки и жакеты — каждый костюм изящно подчеркивал индивидуальность девушек, которые безупречно и непринужденно двигались по сцене.Не подвели конкурсантки и в интеллектуальном конкурсе: каждая из них выбрала верный вариант ответа на вопросы из области географии, истории и химии.На третьем этапе конкурса все участницы представили свои оригинальные творческие номера. Надо отметить, что практически все выступления отличали нестандартные художественные решения и высокое качество их воплощения. Приятно удивило и жанровое разнообразие: от лирических мелодекламаций, пантомим и народных танцев до великолепных вокальных выступлений и акробатических постановок в стиле черлидинга.Финальное дефиле конкурса стало эмоциональной кульминацией вечера. Под живое исполнение песни «Как ты красива сегодня» в исполнении вокалистов трио Men in Black, на сцене появлялись одна за другой сияющие девушки в пышных бальных платьях.Огласить вердикт жюри на сцену поднялись Алексей Бурмистров и Наталья Киселёва. Они вручили участницам конкурса дипломы. Председатель жюри поблагодарила КНИТУ-КХТИ за высокий стиль проведения праздника, а девушкам пожелала всегда оставаться собой: «Благодаря этому качеству вы будете побеждать не только на сцене, но и в жизни».Все участницы конкурса удостоились почётных титулов. Ангелина Суворова (студентка факультета нефти и нефтехимии) стала Первой вице-мисс, и она же, по итогам открытого голосования, проходившего прямо во время конкурса в Инстаграме, удостоилась звания Мисс зрительских симпатий.И, наконец, победительница прошлогоднего конкурса под бурные аплодисменты зала возложила корону Мисс КНИТУ-2018 на голову Кристины Давыдановой, студентки факультета наноматериалов и нанотехнологий.Радостное событие прокомментировала координатор конкурса начальник УМПиСР Разиля Шайхнурова: «Внеучебная жизнь в нашем университете традиционно богата на интересные события и праздники, но среди них есть несколько мероприятий, которые особенно любимы студентами и всегда вызывают бурный положительный отклик, расходящийся далеко за пределы вуза. Конкурс «Мисс КНИТУ» пожалуй, № 1 среди этих ярких событий и мы приложили максимум усилий, чтобы сделать юбилейное шоу запоминающимся, оставляющим у зрителей ощущение красоты и мощной положительной энергетики КНИТУ».