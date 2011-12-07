Ученый в 90 лет продолжает научные наблюдения

Торжественная церемония прошла в КФУ, где 90-летний ученый трудится инженером отдела позвоночных Зоологического музея и гербария им. Э.А.Эверсмана.Валериан Иванович свое первое знакомство с природой относит к моменту, когда ему было 3 года: «В этом возрасте я впервые увидел волка, с тех же пор знаю хохот филина». А в 1952 году он окончил биолого-почвенный факультет Казанского университета, работал в Казанском институте биологии Казанского филиала Академии наук СССР. В 1965-м защитил кандидатскую диссертацию.- Как сказал сам Валериан Иванович, экология - это самая главная наука. Он 60 лет проработал в науке и по сей день действующий сотрудник КФУ. Он для нас пример! - заметил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.За свою научную деятельность Валериан Гаранин выпустил в личном авторстве и соавторстве около 350 научных публикаций, в их числе и 30 монографий. Обширна сфера интересов ученого: экология животных, герпетология, охрана природы, история науки. Труд Валериана Ивановича положен в основу исследований на территории Волжско-Камского заповедника, ученый входит в число составителей Красной книги Татарстана.Невзирая на возраст, Валериан Иванович часто выезжает на природу для научных наблюдений. Излюбленное место исследователя - Раифский заповедник. А в стенах КФУ уважаемый ученый регулярно проводит экскурсии по Зоологическому музею. Вот и после церемонии награждения министр Шадриков, его заместитель Рустем Камалов и проректор по научной деятельности КФУ Данис Нургалиев пришли ознакомиться с богатой экспозицией. За 40 минут экскурсии Валериан Иванович поразил не только научной эрудицией, но и осведомленностью в истории происхождения некоторых экспонатов.- Змеи никогда не нападают на человека первыми. Бывает, собирает человек грибы, протягивает руку, а там гадюка, беременная самка. В конце лета ей трудно уползать, шипит, предупреждает, человек не слышит или на хвост наступает - отсюда укус. Ведь вреда от змей нет, тот же яд кобры используют для лечения сердечных заболеваний. От укуса гадюки один из ста может умереть. Испытывал его на себе в июне, когда был самый сильный яд, как видите, жив остался. Или вот представлены иксодовые клещи- переносят геморрагическую лихорадку и клещевой энцефалит: две серьезные болезни. А иксодовых клещей кормят мыши - обычная полевка или лесная. Мышами в свою очередь питаются гадюки. То есть, чем больше гадюк, тем меньше питания для клещей, опасных для нас! - рассказал о тонкостях взаимосвязей в экосистемах Валериан Иванович.Поблагодарив ученого за интересную экскурсию, Александр Шадриков отметил, что Министерство экологии РТ взяло на себя обязательство выпустить книгу о Валериане Гаранине, чтобы рассказать об этом интересном человеке, ученом и исследователе широкой аудитории.