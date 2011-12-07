В Казани задержали жительницу Новосибирска за мошенничество с продажей щенков

В УМВД России по Казани сообщили о расследовании уголовных дел по факту мошенничества жительницы Новосибирска.

Известно, что в августе этого года 23-летняя жительница столицы РТ перевела неизвестной 4 тысячи рублей за покупку щенка. После перевода выходить на связь с покупательницей продавец не стала. Позже потерпевшая обратилась к сотрудникам полиции. Те установили, что номер счета совпадает с проходящим по другому уголовному делу, возбужденному в Волжске.

Так полицейские идентифицировали личность подозреваемой и отправились в служебную командировку в Новосибирск. Там они выяснили, что 19-летняя девушка размещала информацию о продаже породистых щенков по выгодной цене на одном из сайтов объявлений под разными именами и указыванием различных городов. После того, как потерпевшие переводили ей деньги, она их блокировала.

Также причастность подозреваемой к аналогичному эпизоду преступной деятельности обнаружили в отделе полиции «Азино-2». На данный момент расследование продолжается.