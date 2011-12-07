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В 2018 году около 2 тыс. татарстанских семей получили соципотечное жилье

Всего с 1995 года Госжилфонд обеспечил жильем 162 тыс. семей.
В 2018 году новоселье справили 1,9 тыс. татарстанских семей, которые получили жилье в рамках программы социальной ипотеки. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Государственном жилищном фонде при Президенте Татарстана.«Всего с 1995 по настоящее время благодаря жилищным программам, реализуемым ГЖФ, новыми квартирами обзавелись в общей сложности более 162 тыс. татарстанских семей. При этом около 70 тыс. семей получили жилье в качественной чистовой отделке в рамках программы социальной ипотеки», — отметили в пресс-службе фонда. В прошлом году новое жилье в рамках данной программы ГЖФ получили 4,2 тыс. семей.Всего в очереди за жильем по программе соципотеки стоят 7 тыс. 638 семей из Татарстана. Программа социальной ипотеки — уникальная татарстанская программа обеспечения доступным жильем в качественной чистовой отделке в новостройках, которая стартовала в 2005 году. Суть программы заключается в том, что жилые помещения предоставляются с рассрочкой платежей с оформлением в собственность после полного взноса средств.
КВ
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