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Две челнинки подрались у магазина

Одну из пострадавших доставили в больницу.
В 1-м комплексе Н. Челнов ночью произошла драка между двумя женщинами, пишут «Челнинские известия». Местная жительница пришла в круглосуточный магазин за спиртным. После покупки алкоголя она вышла на улицу, где повздорила с другой покупательницей. Конфликт перерос в драку, в результате которой 55-летняя женщина получила травму головы и была госпитализирована.
КВ
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