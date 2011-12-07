Две челнинки подрались у магазина

В 1-м комплексе Н. Челнов ночью произошла драка между двумя женщинами, пишут «Челнинские известия». Местная жительница пришла в круглосуточный магазин за спиртным. После покупки алкоголя она вышла на улицу, где повздорила с другой покупательницей. Конфликт перерос в драку, в результате которой 55-летняя женщина получила травму головы и была госпитализирована.