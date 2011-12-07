На фасаде кадетской школы в Казани появился портрет Бориса Кузнецова

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На фасаде здания кадетской школы-интерната Казани появилось граффити с изображением Героя Советского Союза Бориса Кузнецова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Сообщается, что идею создания граффити, посвящённого герою СССР, на стене здания предложили сами учащиеся, чтобы выразить уважение и отдать ему дань памяти. Инициатива была поддержана как администрацией Вахитовского и Приволжского районов, так и известным художником, пожелавшим остаться инкогнито.
«Для меня тема Великой Победы очень много значит, это не повод для пиара», — отметил автор изображения. Саму работу художник выполнил всего за четыре дня.
Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что в Лаишево открыли бронзовый бюст Герою СССР Борису Кузнецову.