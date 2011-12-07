11 августа в Казани стартует I фестиваль народных игр и забав Uen fest. Во вторник фестиваль пройдет во дворе дома № 49 по улице Вишневского. С игровыми традициями всех желающих будут знакомить актеры ТЮЗа им. Г. Кариева. В среду, 12 августа, праздник состоится во дворе домов №14/06, 16 на улице Чапаева в Авиастроительном районе Казани. Там участниками фестиваля станут актеры театра им.Г.Камала. Начало мероприятий в 18 часов.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ, провести подобные веселые игровые праздники для всей семьи планируется в более 1000 дворах в городах и районах Татарстана, в том числе и дворах, которые были отремонтированы и благоустроены по программе «Наш двор».