В Татарстане выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за сутки выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них 1 — завозной, 29 — контактные. 4 человека госпитализировано, 26 получают лечение на дому», — уточнили в штабе.

Большая часть заболевших — 11 человек — в возрасте от 60 до 70 лет, семь человек находятся в возрасте от 30 до 50 лет, шесть — от 18 до 30 лет, по три человека — в возрасте от 50 до 60 лет и от 70 до 80 лет.

15 случаев заражения выявлено в Казани, по два случая — в Набережных Челнах, Апастовском, Верхнеуслонском, Зеленодольском районах, по одному случаю — в Азнакаевском, Арском, Высокогорском, Заинском, Нижнекамском, Новошешминском и Нурлатском районах.

Всего в республике COVID-19 диагностировали у 5 902 человек, 4 750 человек — выздоровели.