Бороться с паршой начинаем в листопад

ПРОБЛЕМА. В этом году многие садоводы обратили внимание, что яблони и груши на их участках запаршивели. Первые признаки болезни видны невооруженным глазом уже через две-три недели после раскрытия почек — на листьях появились оливковые пятна. Затем на плодах образовались темные участки поврежденной ткани, под которыми мякоть плодов разрушалась. Листья, пораженные паршой, стали преждевременно опадать, плоды росли кособокими, часть урожая была потеряна. О том, как бороться с этой напастью, «КВ» рассказала наш постоянный эксперт — кандидат биологических наук Ольга Леушева.

Парша считается наиболее вредоносной болезнью груши и яблони в средней полосе. Симптомы заболевания этих деревьев очень схожи, однако недуг вызывают разные возбудители, привязанные каждый к своему растению: парша яблони не поражает грушу и наоборот.

У груши повреждаются плоды, листья и побеги, а вот у яблони побеги не болеют. На пораженных плодах той и другой культуры появляются характерные пятна и растрескивания, что приводит к потере их внешней привлекательности и товарной ценности. Зараженные плоды подвержены гниению и обычно плохо хранятся.

ПРИЧИНЫ. Развитию и распространению болезни способствует дождливая весна, а также загущение крон деревьев в саду. Наибольшая опасность заражения деревьев приходится на период цветения яблони — конец мая, когда стоит влажная и теплая погода. Устойчивость деревьев к парше зависит от многих факторов: генотипа сорта, природно-климатических условий местности, метеорологических особенностей года, общего состояния сада и т. д.

Селекционерами были выведены многочисленные сорта яблони и груши, устойчивые к парше. Это летние сорта яблони — Масловское, Яблочный Спас, осенние — Орловское полосатое, Скала, Солнышко, зимние — Богатырь, Болотовское, Память воину, Свежесть, Синап Орловский. Из груш устойчивы Памяти Яковлева, Северянка, Чижевского, Тихоновка. Но устойчивость, как правило, не бывает абсолютной. Она более высока в типичные по климату сезоны и допускает повреждения деревьев в неблагоприятные годы.

ЧТО ДЕЛАТЬ? Возбудитель парши зимует в основном на опавших листьях, и весеннее заражение растения начинается именно с них. Значит, важнейшее осеннее мероприятие — сбор и уничтожение опавших листьев, удаление поврежденных плодов. Останется обрезать засохшие ветки, зачистить, где это необходимо, стволы до здоровой ткани и побелить их.

Парша груши способна также зимовать на побегах. Ближе к осени на них можно заметить более темные пупырышки (вздутия). К весне эти вздутия вскроются, а споры заразят молодые листья. Поэтому пораженные побеги нужно удалить или по крайней мере укоротить наполовину.

РАДИКАЛЬНО. На первый взгляд борьба с паршой невозможна без применения фунгицидов — химических препаратов для подавления грибковых болезней. Если поражение носит массивный характер, за сезон проводят не меньше четырех обработок, а в особо тяжелых случаях даже 6!

Первая обработка — весной, до распускания почек, — классическое опрыскивание деревьев и приствольных кругов бордоской жидкостью. Это поможет и от других грибных болезней. Вторая — до цветения, во время выдвижения бутонов, — препаратами системного действия. Третья обработка — сразу после окончания цветения — тоже препаратом системного действия. Четвертая — через две недели — для летних и осенних сортов препаратом контактного действия (можно и трехпроцентной бордоской жидкостью), для зимних сортов — препаратом системного действия. Пятая обработка для позднеспелых сортов — в первой декаде августа — контактным препаратом.

Очень важно в течение одного сезона не использовать фунгициды с одним и тем же действующим веществом. Проводить обработку лучше утром или вечером в безветренную погоду. Самым эффективным считают опрыскивание после дождя. И хотя применяются средства, относящиеся к третьему-четвертому классу, которые не накапливаются в плодах и не опасны для человека, все же нужно пользоваться средствами индивидуальной защиты (перчатками, масками, очками).

ЭКОЛОГИЧНО. Многие садоводы избегают применения фунгицидов. В этом случае можно посоветовать еще до появления первых признаков парши (вторая половина мая) обработать растения иммуностимулирующими препаратами (гумат калия или биофунгицид фитоспорин М).

Активно подавляют возбудителя парши препараты, которые содержат в своем составе сенную палочку. Ничуть не хуже в борьбе с паршой «работают» минеральные удобрения. Для лечения осенью, во время листопада, применяют растворы сульфата калия (300 — 400 г на 10 л), а весной, до раскрытия почек, — мочевины в той же концентрации. Эти удобрения в более низких концентрациях можно использовать и для профилактики. Помимо этого они являются внекорневой подкормкой.