В Нижнекамске онлайн-роман закончился потерей 540 тысяч рублей

42-летняя жительница Нижнекамска обратилась в полицию после того, как стала жертвой изощренного финансового обмана. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани. История началась в мае, когда женщина познакомилась на сайте знакомств с мужчиной, представившимся Виктором. Он очаровал ее рассказами о роскошной жизни и высоких доходах от инвестиций, после чего познакомил с подставным «брокером».

Мнимый специалист убедил потерпевшую скачать специальное приложение для инвестиций. Под дистанционным руководством мошенников женщина оформила несколько кредитных карт в разных банках. Первая «прибыль» в 1000 рублей окончательно убедила ее в надежности схемы, но когда она попыталась вывести более крупную сумму - 540 тысяч рублей - сделать это оказалось невозможно.

Потерпевшая призналась следователям, что хотя и знала о подобных мошеннических схемах, однако не ожидала стать их жертвой через сайт знакомств. УМВД по Нижнекамскому району уже возбудило уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Стражи порядка предупреждают: никогда не переводите деньги людям, с которыми познакомились в интернете, не скачивайте непроверенные финансовые приложения и всегда советуйтесь с близкими перед крупными денежными операциями. В случае обмана следует немедленно обращаться в правоохранительные органы по телефону доверия: 8 (8555) 37-02-02.