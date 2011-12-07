Грибная охота: не уверен - не трогай!

О главных правилах тихой охоты рассказала врач-токсиколог, заведующая отделением токсикологии городской клинической больницы № 7 г. Казани, главный токсиколог Минздрава РТ Алия Насибуллина:

— На территории РТ растет около тысячи разновидностей грибов. Прежде чем выходить на поиски, внимательно изучите информацию о грибах, которые растут в нашей полосе, — советует эксперт. — Нужно быть уверенным в собственных знаниях. Почитайте книги о тихой охоте, посмотрите обучающие видеоролики.

По словам Насибуллиной, существуют две категории ядовитых грибов. Первая — это быстродействующие ядовитые грибы, например ложный опенок и говорушка. Интоксикация начинается уже через 15 — 120 минут с момента попадания яда внутрь. Вторая — медленнодействующие ядовитые грибы. Такие, как строчки или паутинники. Признаки пищевого отравления фиксируются спустя 36 часов после употребления грибов в пищу. Ко второй категории относится и особо опасный гриб — бледная поганка.

— Даже если мы просто потрогаем этот гриб, есть вероятность острой интоксикации, — рассказывает врач. — Бледная поганка — один из самых токсичных грибов. Ее яд может проникнуть в организм человека через кожу! Самого маленького кусочка поганки, съеденного за обедом, будет достаточно для летального исхода.

Важно помнить, как именно выглядит гриб-убийца, чтобы не спутать его с сыроежкой или опенком. Бледную поганку можно узнать по клубневидному утолщению у основания и хорошо выраженной пленке в нижней части ножки. Также стоит обратить внимание на цвет пластинок: у ядовитого гриба они всегда снежно-белые. К слову, никакая обработка, будь то воздействие высоких температур, заморозка или сушка, не может устранить токсическое действие яда бледной поганки.

— Помимо прочего, грибы можно разделить на съедобные, условно-съедобные и ядовитые, — напоминает Насибуллина. — Съедобные грибы (белый, подберезовик, масленок и т. д.) могут употребляться в пищу и в приготовленном, и даже в сыром виде. Условно-съедобные грибы (например, грузди, рядовки) должны появляться на вашем столе только после грамотной термической обработки. Ядовитые грибы нельзя есть ни при каких условиях.

Главный токсиколог Минздрава РТ рекомендует при обработке и приготовлении грибов строго придерживаться основных правил, чтобы избежать трагедии. Нужно внимательно перебрать собранные грибы и избавиться от тех, что вызывают сомнения. Затем удалить все червоточины и другие поврежденные части грибов, очистить с них мусор. Далее следует тщательно промыть грибы под струей прохладной воды. Кстати, обработку добычи надо проводить в течение суток (не позднее!) после того, как трофеи тихой охоты принесены из леса.

— Не рекомендуется собирать грибы в пластиковое ведро, — говорит эксперт. — Отдайте предпочтение корзине из ивовых прутьев или берестяному лукошку. Ведь в условиях недостатка свежего воздуха грибы быстро портятся и могут стать ядовитыми.

Эксперт подчеркивает, что не стоит заниматься тихой охотой у трасс, железных дорог, в загрязненных местах. Грибы легко впитывают отравляющие вещества и радиацию из окружающей среды. Лучше отказаться от употребления в пищу гнилых, изъеденных червями плодовых тел. Черви обладают способностью вырабатывать токсичные вещества, которые не выводятся ни раствором соли, ни при термообработке.

Если вы собираетесь заготовить грибы на зиму, откажитесь от герметичного укупоривания консервов во избежание заражения ботулизмом. Грибы невозможно полностью отмыть от земли. В пищевые продукты возбудитель ботулизма и его споры попадают с мельчайшими частичками почвы. При наличии благоприятных бескислородных условий возбудители размножаются и вырабатывают опаснейший токсин. Лучший способ избежать ботулизма — заготавливать грибы таким способом, чтобы не требовалось герметичной укупорки. Допустим, посолить открытым способом или высушить.

Детям до 14 лет не рекомендуется есть грибы, поскольку в детском организме недостаточно ферментов для их переваривания. Также грибы противопоказаны людям, страдающим хроническими желудочно-кишечными заболеваниями. В их случае возможно обострение язвенной болезни, гастрита.

— Чтобы получить максимальное количество полезных веществ, грибы лучше употреблять в виде пюре, — советует Насибуллина. — Только так в организм поступят минералы и витамины.

Не стоит слепо верить и в народную медицину. Как утверждает токсиколог, настойка из мухоморов не обезопасит от онкологических заболеваний. А серебряные изделия, положенные в воду, в которой отмачиваются свинушки, не избавят грибы от вредных веществ.

— Некоторые наши пациенты пытаются спастись от отравления при помощи крепких напитков, — заявляет врач. — Но алкоголь не убивает грибной яд, а лишь усугубляет самочувствие пациента.

Эксперт советует не заниматься самолечением. А при малейших признаках отравления немедленно обращаться за квалифицированной медицинской помощью:

— Если после поедания грибов вас одолевают многократная рвота и диарея, вызывайте скорую помощь! До приезда врачей можете промыть желудок «ресторанным» методом. Для этого потребуется выпить примерно 500 мл кипяченой воды и вызвать рвотный рефлекс. Процедуру повторить несколько раз.

Главное — не медлить. Ведь, как напоминает Насибуллина, при отравлении грибами возможно так называемое мнимое благополучие. Допустим, не вызвали скорую в день, когда человеку стало плохо. На вторые сутки ему станет существенно легче. Но уже через 48 часов будет поздно что-либо предпринимать. И платой за беспечность может стать жизнь.