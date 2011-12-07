Челнинец остался недоволен качеством капремонта в подъезде

Житель 58-го комплекса автограда остался недоволен качеством капремонта, проведенного в подъезде и отправил жалобу в «Народный контроль». Об этом пишут «Челнинские известия». В заявке мужчина отметил, что покраска стен проводилась летом. Однако сейчас слой краски местами опал. Соответствующее фото гражданин приложил к заявке. В результате УК провела повторную окраску проблемных участков.