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Челнинец остался недоволен качеством капремонта в подъезде

Спустя какое-то время со стен стала опадать краска.
Житель 58-го комплекса автограда остался недоволен качеством капремонта, проведенного в подъезде и отправил жалобу в «Народный контроль». Об этом пишут «Челнинские известия». В заявке мужчина отметил, что покраска стен проводилась летом. Однако сейчас слой краски местами опал. Соответствующее фото гражданин приложил к заявке. В результате УК провела повторную окраску проблемных участков.
КВ
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