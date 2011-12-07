Рамил Гиниятуллин возглавит управление образования в Нижнекамском районе

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин представил нового начальника управления образования по району и опубликовал об этом пост в своем Instagram-аккаунте.

«Новый год начинаем с кадрового назначения в одной из ключевых сфер! Начальником управления образования Нижнекамского муниципального района назначен Рамиль Мавлютович Гиниятуллин», — написал градоначальник.

Известно, что до этого Гиниятуллин работал в Госкомитете РТ по архивному делу, а начинал свою карьеру с учителя по истории и обществознания, экономики и права в казанской школе в 2015 году.

«Впереди перед новым руководителем и его командой много задач. Стратегическая — создание центра образования и условий, которые позволят нашей молодежи связывать свои перспективы с Нижнекамском. Это архиважная работа, которая должна быть системной и командной!» — резюмировал Метшин.