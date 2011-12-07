Ильсур Хадиуллин: «Возможности для изучения родного языка большие. Главное — желание»

Почему умирают языки

— Ильсур Гараевич, в Год родных языков и народного единства будет уделено особое внимание преподаванию родных языков. Можно ли спасти языки в период глобализации?

— Преподавание родных языков, родной литературы — вопрос принципиальный, особенно сейчас, в период глобализации. Стирание границ между странами, расширение сети Интернет, где доминирует прозападная массовая культура, — это первоочередные вызовы для сохранения родных языков.

Согласно составленному ЮНЕСКО «Атласу языков мира, находящихся под угрозой исчезновения» только за период жизни последних трех поколений людей на Земле уже исчезли более 200 языков. Из 6000 языков, существующих на данный момент в мире, 2500 стремятся к исчезновению или уже прекратили свое существование. При этом 97% населения планеты являются носителями всего 4% языков. Все эти факты свидетельствуют о необходимости сохранения культурного разнообразия народов, родных языков. Мы не имеем права сравнивать значимость языка по количеству людей, говорящих на нем. Каждый язык дорог и важен.

— Почему городское население не знает татарского языка?

— Этот вопрос должен быть адресован в первую очередь самому себе: «Почему я не знаю родного языка? Почему я стесняюсь говорить на родном языке?». Теряется понимание того, что родной язык — это наша духовная культура, что каждый из нас несет ответственность за его будущее. Так получается, что татары, живущие за пределами Татарстана, больше дорожат родным языком, сохраняют его, чем те, кто живет в республике.

— Как заинтересовать детей, молодежь в изучении родного языка?

— К сожалению, у молодежи нет мотивации для изучения родных языков. Все, что связано с национальным, дается на откуп родителям: хотите изучать — мы вам создадим все условия, не хотите — не надо. Но, к сожалению, современные дети и их родители не видят необходимости в изучении родного языка. Конечно, мы можем говорить, что это наш родной язык, мы обязаны его знать, но не всегда это работает. Поэтому я считаю, наша первостепенная задача — это организация грамотной, массовой работы с родителями, населением и не только в рамках системы образования. Эта проблема должна решаться на всех уровнях: и на уровне правительства, и на уровне общества.

15 тысяч рублей за знание татарского и русского

— Насколько подготовлены специалисты, которые преподают языки?

— Подготовке национальных кадров уделяется большое внимание. В КФУ, в Набережных Челнах и Елабуге обучаются 380 студентов — будущих преподавателей, которые смогут свободно вести уроки и на русском, и на татарском языках. Тем, кто успешно сдает сессию, дополнительно к стипендии выплачивается ежемесячная премия от Президента Татарстана в размере 15 тысяч рублей. Согласитесь, хорошая поддержка. То есть национальными кадрами мы обеспечены. Другой вопрос: к сожалению, нередко они отказываются от ведения предметов на родном языке.

— Почему?

— Они приводят один весомый аргумент: в едином образовательном пространстве России экзамены сдаются на русском языке, поэтому предметы лучше изучать на русском. Так удобнее для подготовки и сдачи экзаменов.

— Методика преподавания татарского языка для русскоязычных и татароязычных учеников отличаются?

— Конечно. В группах, изучающих татарский язык как государственный, на первый план выдвигается речевая практика, чтобы они могли общаться. Например, для русскоязычных обучающихся создано учебное пособие по татарскому языку «Сәлам» с интерактивными заданиями на сайте.

В татароязычных группах тоже разные программы: для тех, кто хорошо владеет языком, и для тех, кто язык знает на бытовом уровне.

С учебниками проблем нет

— Есть проблемы с учебниками и методическими пособиями по татарскому языку?

— С учебниками проблем нет. Все образовательные организации республики обеспечены учебниками и учебными пособиями по родным языкам. Совсем недавно специалисты Института языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова Академии наук РТ разработали новое учебное пособие по изучению татарского языка. В нем собраны обучающие материалы и задания для людей с разным уровнем знания языка: для начинающих, продолжающих и тех, кто свободно общается на татарском.

Сейчас язык можно изучать в любом удобном формате и удобное время. Для этого есть книги, телеканалы на татарском языке, которые вещают 24 часа в сутки, где можно смотреть фильмы, спектакли, концерты… Создано много обучающих платформ в интернете, например, онлайн-школа обучения татарскому языку «Ана теле» на платформе «Электронное образование РТ». Возможности для изучения языка большие. Главное — желание.

— В школах республики предоставляется возможность выбора родного языка для изучения. Но указано всего два языка: русский и татарский. А что делать детям других национальностей: чувашам, марийцам, удмуртам?

— В Татарстане функционирует сеть общеобразовательных организаций с родным нерусским языком обучения и с этнокультурным компонентом содержания образования: 657 образовательных организаций с татарским языком обучения и билингвальным обучением, 132 школы с этнокультурным компонентом содержания образования, где обучение ведется на языках народов, проживающих в Татарстане. Язык, культура 25 национальностей изучается в 42 отделениях многонациональной воскресной школы. Эти занятия посещают 873 ребенка.

Пандемия расширила возможности обучения

— Ильсур Гараевич, как пандемия повлияла на всю систему образования? Насколько учителя, дети были готовы к новому дистанционному формату обучения?

— Пандемия пришла внезапно, подготовиться к ней было невозможно. Но мы поняли, что в любой ситуации можно найти выход. Им стало дистанционное обучение. Мы столкнулись со множеством проблем, которые необходимо было решать очень оперативно: проблемы технического характера, недостаточная подготовленность педагогов к использованию цифровых образовательных ресурсов, регламентирование общего времени работы детей за компьютером, проблема нормирования домашнего задания и контроля знаний учащихся… Для учителей было организовано огромное количество обучающих вебинаров по разным темам: как вести уроки в формате онлайн, проверять домашние задания, дистанционно выстраивать отношения с учениками и их родителями… Всему этому пришлось учиться.

— Дети и родители тоже столкнулись с проблемами: и техническими, и организационными…

— Да, одна из самых острых проблем, с которой к нам обращались родители, — нехватка ноутбуков. Например, в одной семье у ребенка есть свой компьютер, и он в любое время может им воспользоваться, а в другой семье три школьника, а компьютер дома один. Борьба за компьютер стала источником многих семейных конфликтов. Чтобы решить этот вопрос, Президент Татарстана Рустам Минниханов передал многодетным и малоимущим семьям республики более 2 тысяч новых ноутбуков. К акции подключились депутаты партии «Единая Россия», предприятия, общественные организации республики.

Отличников стало больше — это минус

— Повлияло ли дистанционное обучение на качество знаний?

— Выявились минусы. Например, у нас заметно увеличилось количество отличников. Было сразу понятно, что за ребенка выполняют домашние задания. Увеличилось и количество медалистов. Это тоже не совсем объективная картина. Вряд ли все медалисты смогли подтвердить свои знания, если бы сдавали ЕГЭ в обычном формате.

— А как будут проходить экзамены в этом году?

— Для получения аттестата надо будет сдать русский язык и математику. Для тех, кто не собирается поступать в вузы, можно сдать ГВЭ — государственный выпускной экзамен. Там задания полегче. В прошлом году ГВЭ сдавали около 10% выпускников татарстанских школ. Поступающие в вузы будут сдавать ЕГЭ — они начнутся с 25 мая.

— Многих родителей интересует, планируется ли перевод школ на односменный режим работы?

— Двухсменное обучение пока остается. На данный момент у нас 11,5% школьников обучаются во вторую смену. Всеобщий переход на первую смену — это цель, к которой мы стремимся. Для этого строятся новые школы. В следующем учебном году в Татарстане планируется открыть 6 школ: 2 — в Казани, 2 — в Набережных Челнах, по одной в Лаишевском районе и Актаныше.

— Поскольку дети много времени проводят в школе, с классным руководителем они общаются больше, чем с родителями…

— Да, на классном руководителе лежит огромная ответственность не только за уровень знания учеников, но и за их воспитание, психологическое благополучие. Это сложная миссия. В новых микрорайонах в классе бывает до 40 учеников. При всем желании учитель не может контролировать каждого ребенка, знать, на каких сайтах он сидит, с кем общается в соцсетях, быть в курсе его семейных проблем. Но сказать, что учителю все равно, что происходит с ребенком, нельзя. Учитель переживает. И если замечает изменение в настроении, поведении ученика, обращается за поддержкой к его родителям или школьному психологу, потому что оставлять ребенка один на один с проблемой нельзя.