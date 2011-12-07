Салат из зеленого горошка и ветчины

Ингредиенты: консервированный зеленый горошек - 1 банка, ветчина (свиная, из индейки или телятины) - 300 г, яйцо отварное куриное - 3 шт., каперсы - 1 баночка, зелень свежей кинзы и зеленого лука - 1 пучок, майонез - 1,5 ст. ложки, соль, перец по вкусу, паприка молотая для украшения - 1 ч. ложка. Ветчину, очищенные от скорлупы яйца нарезать на небольшие кубики. Лук и кинзу помыть и измельчить. Каперсы выложить в дуршлаг и дать стечь рассолу. В миску сложить все ингредиенты, посолить, поперчить и заправить майонезом. Аккуратно смешать и переложить в салатницу. Украсить веточками кинзы и молотой паприкой.