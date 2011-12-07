В Татарстане поймали трех браконьеров, ловивших рыбу острогой

В Татарстане на реке Ик задержали трех браконьеров, ловивших рыбу острогой, сообщает пресс-служба госкомитета РТ по биоресурсам.

Инцидент произошел во время рейда специалистов ведомства в Бавлинском районе. Прибывшие сотрудники полиции изъяли у мужчин надувную лодку, аккумулятор и острогу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Нарушителям грозит штраф от 300 до 500 тыс. рублей или исправительные работы на срок от двух лет.

Подсчитывается ущерб от действий браконьеров.