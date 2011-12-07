Продажа алкоголя с 21 года: за и против

- Социологи всероссийских исследовательских центров на протяжении шести лет изучали общественное мнение по «Закону 21» и пришли к выводу, что 78 процентов опрошенных положительно относятся к этой инициативе, - подчеркнул во вступительном слове координатор «Трезвой России» по РТ Айрат Шайдуллин.По словам спикера, инициатива воспринимается как ожидаемая и закономерная мера оздоровления молодежи.- В 2017 году на 4 процента увеличилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения молодежью или при ее участии. На сегодняшний день привычка употреблять алкоголь формируется у россиян именно в период совершеннолетия. Подростки по достижении 18 лет буквально срываются и начинают употреблять алкоголь, - заявил Айрат Шайдуллин.- Определенную тревогу вызывает резкий скачок молодежной преступности - с 3 до 20 процентов - с момента достижения совершеннолетия. Эксперты связывают это прежде всего с разрешением на покупку и употребление алкогольной продукции. 30 процентов всех смертей у мужчин связано с потреблением алкоголя. И самое главное, привычка употреблять алкоголь формируется у молодежи в период с 18 до 20 лет, - добавил руководитель экспертно-аналитического центра «Трезвой России» Ленар Тимирханов.Решение этой совокупности проблем представители проекта видят в повышении возрастного порога продажи алкоголя до 21 года. Однако с юридической точки зрения их инициатива вызывает ряд нареканий.- Вынуждена констатировать, что идея, которая здесь обсуждается, материалами не подкреплена. Знаете, я не видела 17-летних ребят около магазинов, которые только и ждут своего 18-летия, чтобы начать штурмовать прилавки с алкоголем. Если следовать логике проекта, то среди несовершеннолетних вообще не должно быть алкоголизма, но почему-то он есть. Причем статистика говорит о том, что наблюдается существенное снижение алкоголизации несовершеннолетних. Я за то, чтобы не было алкоголиков. Но я говорю как юрист: любое ограничение не может вводиться просто так, - отметила старший помощник прокурора РТ по взаимодействию с представительными (законодательными), исполнительными органами РТ и органами местного самоуправления Галина Синякова.По планам представителей «Трезвой России» так называемый закон 21 можно ввести в правовое поле двумя способами - вертикально, с апробацией в нескольких регионах, или горизонтально - на федеральном уровне.- С юридической точки зрения все ограничения могут вводиться только на федеральном уровне. Либо вам нужно дать такое право субъектам. Потому что если субъект принимает такого рода ограничения, то их сразу необходимо исключать, так как они ограничивают права, - пояснила Синякова.Отметим, сейчас субъекты РФ могут вводить ограничения только по времени и месту продажи алкоголя. Например, в некоторых регионах страны ограничена реализация горячительного в выходные дни. Дискуссии о поднятии возрастного порога в России идут не один год, о чем собравшимся напомнил заместитель начальника отдела административной и судебной практики Госалкогольинспекции РТ Ильяс Жамалетдинов.- На моей памяти таких законопроектов вносилось порядка пяти. Все они отклонялись Госдумой с одним мотивом - статья 60 Конституции РФ. Она гласит, что гражданин может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет, - сказал спикер.В результате заседания круглого стола было принято решение, что работа над «Законом 21» с учетом замечаний экспертов будет продолжена на площадке Общественной палаты в 2019 году.