В Казани обсудили роль русского языка в тюркоязычном мире

Эти и многие другие актуальные вопросы обсуждались на конференции «Русский язык и литература в тюркоязычном мире: современные технологии и концепции», которую организовала кафедра русского языка как иностранного института филологии и межкультурной коммуникации КФУ. Конференция вызвала неподдельный интерес участников не только из России, но и из государств ближнего зарубежья, в том числе из Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана. Это вполне объяснимо, потому что русский язык в этих странах играет значительную роль, учитывая историческое прошлое и современные реалии. Как отметил профессор Кыргызско-Российского славянского университета Мамед Тагаев, в Кыргызстане русский язык изучают в школах, в стране открыто много специальных русских школ и в результате проведенных опросов было выявлено, что большинству жителей необходимо знание русского языка. Среди причин называлось в том числе и то, что многим русский язык нужен для профессиональной деятельности. Интерес представлял и доклад учителя русского языка и литературы из Баку Аллы Гаджиевой, которая рассказала о влиянии русской литературы на формирование личности. В частности, участница конференции из Азербайджана рассказала, что под руководством заведующего кафедрой русского языка как иностранного КФУ профессора Татьяны Бочиной регулярно организуются образовательно-просветительские экспедиции «Послы русского языка в мире». Алла Гаджиева подчеркнула важную роль послов русского языка для межкультурной коммуникации. Она отметила, что азербайджанские дети, сначала стеснявшиеся послов, быстро втягивались в диалог, а к концу экспедиции уже свободно общались на русском языке, обсуждая разные темы, в том числе вопросы культуры и литературы. Кстати, в дни проведения конференции Татьяна Бочина с коллегами находилась в очередной волонтерской экспедиции - на этот раз в иранском Мешхеде.На конференции обсуждались вопросы билингвизма, которые актуальны и для нашей республики. И здесь хочется отметить слова профессора Мамеда Тагаева о том, что «билингвизм и межкультурная коммуникация - это магистральный путь современной цивилизации». Действительно, вопросы билингвизма и билингвального обучения становятся популярными из-за реалий современного мира. Если раньше билингвы, как, например, писатель Владимир Набоков, написавший свой знаменитый роман «Лолита» на английском языке, а потом сделавший его перевод на русский (американцы считают его своим писателем), вызывали удивление и восхищение, то сейчас билингвизм - это скорее норма. Все больше появляется билингвов, трилингвов и полилингвов, что отчасти связано с глобализацией в мире. Поэтому участники конференции в Казани, конечно, не прошли мимо этой темы, было много дискуссий и докладов.Конференция проводилась в рамках реализации государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы». Директор института филологии и межкультурной коммуникации КФУ профессор Радиф Замалетдинов выразил уверенность, что в будущем в рамках этой программы будет проведена еще одна научная конференция, которая также успешно соберет в стенах университета исследователей-филологов из разных стран.