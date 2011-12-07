Реконструкция памятника Ленину, установленного на площади Свободы в Казани, завершится этой весной

Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин сообщил, когда завершится реконструкция памятника Ленину, установленного на площади Свободы в Казани.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что впервые за 66 лет с постамента убрали памятник, посвящённый основателю советского государства В. И. Ленину. Тогда скульптуру увезли для чистки и обновления в Кукмор. Известно, что реконструкция памятника завершится этой весной.

Кроме того, Гущин сообщил, что еще один «объект, связанный с вождем» будет открыт в Ленино-Кокушкине Пестречинского района, где ранее жила семья Ульяновых.

По информации ИА «Татар-информ», за прошедший год комитет провел анализ почти 11 тыс. объектов недвижимого имущества на предмет принадлежности к объектам культурного наследия. Список выявленных ОКН пополнился 15 объектами, среди которых — 13 ранее неизвестных памятников археологии.



