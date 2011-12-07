За начало 2021 года приставы РТ взыскали более 300 млн рублей налоговых платежей

Главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова сообщила, что за день приставы Татарстана арестовали 17 автомобилей должников по налогам.

Чтобы не стать пешеходами, четверо должников погасили задолженности на месте. Житель Лаишевского района заплатил 350 тыс. рублей долга, а жительница Казани – 185 тыс. рублей.

Всего за начало текущего года судебные приставы взыскали более 300 млн рублей налоговых платежей.