Опоздал, но обсуждал: с кем и о чем говорил «председатель молодежи» на своей первой встрече с нею

В КМЦ им. Гайдара прошла встреча с председателем комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани и по совместительству владельцем сети кальянных Минтимером Нугмановым. Это был его первый открытый диалог с подростками и студентами, на который он опоздал на полтора часа.

Но даже несмотря на длительное ожидание в зале все-таки собралось много людей. Правда, большинство из пришедших — не представители молодого поколения, а бабушки и женщины средних лет.

«Я чиновник, за свое время не отвечаю»

Свое опоздание Нугманов объяснил важной встречей. Он сказал, что не опаздывал, а его вызвали по срочным делам, которые он никак не мог отменить. «У меня был выбор либо приехать сюда, либо к руководителю исполкома. Если бы я приехал на встречу в назначенное время, возможно, наш диалог был бы бессмысленным, меня бы просто уволили» — объяснил он.

Нугманов добавил, что он — чиновник и за свое время не отвечает. «Если мне назначат встречу, значит, я должен туда ехать. Там решался вопрос о строительстве нескольких объектов, приезжал заместитель министра» — подчеркнул он. Несмотря на то, что он, по своим словам, был на важной встрече, Нугманов оделся по-простому и даже можно сказать по-молодежному — в ментоловое поло Nike и джинсы. Ни часов, ни пиджака на нем не было.

«Вали, бабка, отсюда»

На протяжении двух часов в зале происходила оживленная дискуссия. Первое слово взяли женщины, сидящие перед спикером. В основном они жаловались на поведение подростков и рассказывали свои личные истории.

Так, например, учительница истории поделилась своим недовольством по поводу поведения детей и подростков в парке Горького. Больше всего ее возмутило, что они сделали из общественного пространства место для развлечений, а памятник неизвестному солдату точкой сбора. «В нашем городе подростки оскверняют мемориалы памяти Великой войне. Дети катаются и запрыгивают на вечный огонь» — пожаловалась учительница, посоветовав заставить мемориал ограждениями.

«В наше советское время было честью стоять около вечного огня, а сейчас — это место для безобразия. Милиция (имеется в виду полиция, — прим. Ред.) закрывает глаза на все происходящее. Дети понимают, что их не будут гонять и говорят мне: „Вали, бабка отсюда“. Пьют пиво и курят, и все это около Вечного огня», — поддержала тему другая участница встречи.

Сидевшая рядом с ней женщина тоже не осталась в стороне. Она пожаловалась, что прогуливаясь по мемориальному комплексу в Юдино, постоянно видит, как дети греют ноги и руки около Вечного огня: «Я объяснила им, что так делать нельзя, что на огонь можно только молча смотреть, но им все равно. Как только я отхожу, они опять начинают греть свои руки и ноги».

Непослушных детей нужно штрафовать

Если встреча начиналась спокойно и размеренно, то вдруг совершенно неожиданно диалог превратился в словесные перепалки. Вдохновившись темой неправильно поведения подростков, женщины начали активно предлагать разные способы их наказания. При этом идеи разобрать было трудно, так как каждый из участников беседы кричал и часто перебивал других. Но пару предложений все-таки были услышаны. Так, одна из них предложила штрафовать семьи непослушных детей на 500 рублей. Другие же предлагали ставить таблички с надписью «Катание на скейтах запрещено» и видеокамеры. «Нужно, чтобы дети боялись, что их накажут», — выкрикивал кто-то из толпы.

«Инженерное решение!» — воскликнул мужчина, сидящий в зале. «Если заменить ровные плиты на плиты с ребрами, то физически кататься будет невозможно», — заверил он. Женщины поддержали мысль мужчины, одобрительно кивая и добавляя: «Правильно».

Но с предложенными идеями Нугманов не согласился. «Все зависит от воспитания наших детей. Мы напишем письмо в МВД с предложением предоставить охрану к местам памятников, но еще нужно более плотно заниматься патриотическим воспитанием», — сказал он.

Одна из девушек предложила ярым женщинам начать прежде всего с себя и не придумывать всевозможные способы наказывать детей. Так как подростки в процессе взросления перенимают поведение взрослых. Нугманов поддержал девушку.

«Есть такой популярный сериал „Симпсоны“. Однажды его создателю Мэтту Гроунингу задали вопрос о вреде его сериала на молодежь. Ведь дети, которые смотрят мультик, становятся Бартами Симпсонами. Метт Гроунинг ответил: „Чтобы ваши дети не стали Бартами Симпсонами, не нужно быть Гомером Симпсоном“. То есть не нужно подавать негативный пример детям и подросткам, ведь они перенимают все от взрослых» — аргументировал председатель комитета.

Нугманов также добавил, что взрослые всегда успеют запретить и наказать, но тем самым только ухудшат диалог с детьми. «Запретами мы только увеличиваем пропасть между молодежью и взрослыми. Мне кажется нужно искать диалоги и точки соприкосновения, чтобы всем было комфортно. Но также, чтобы мы могли чтить память и чтобы дети спокойно выражали свою энергию» — сказал он.





Помимо этого, в зале поступали предложения о поднятии стипендии студентам до уровня МРОТ и о создании льгот на проезд в общественном транспорте. Нугманов объяснил, что это не в его компетенции, но предложил свое решение.

«Здесь и сейчас мы не решим этот вопрос, но мы можем сформулировать его и отправить тем людям, которые за это отвечают. А сейчас мы просто тратим время» — перевел тему председатель. Куда, как и когда обращаться — он не уточнил.

«На месте ректоров я бы всех прививал»

На вопрос корреспондента «Казанских ведомостей» о том, правильным ли было решение не допускать невакцинированных студентов вузов к учебе, Нугманов ответил, что вакцинирование, конечно, добровольное, необходимое для всеобщего блага.

«Люди, которые не прививаются, могут оказать на общество негативное воздействие, поэтому это коллективная ответственность. На месте ректоров я бы тоже самое сделал. Прививаться намного безопасней, чем не прививаться», — объяснил Нугманов.

Как заверил спикер, он зафиксировал все предложения участников и пообещал решить все, что в его силах. Встречу он назвал удачной. После дискуссии председатель фотографировался с желающими и разговаривал с каждым, кто постеснялся задавать вопрос при всех. А были и такие - одна из пришедших в этом честно призналась и отвела Нугуманова в сторону, чтобы рассказать о своей просьбе лично.