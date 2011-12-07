Жители Татарстана стали больше покупать и продавать ценные бумаги на бирже

«Оборот по ИИС — покупка и продажа ценных бумаг и других финансовых инструментов — продолжает расти. Только за последний месяц объем операций по ИИС жителей Татарстана вырос на 3,7 млрд рублей и достиг 42,4 млрд рублей по итогам 9 месяцев 2020 года. По этому показателю республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе, — отмечает управляющий Отделением — Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин. — ИИС были созданы специально для развития частных инвестиций на фондовом рынке и предусматривают возможность преференций от государства — налоговых вычетов. Вместе с тем важно помнить, что хотя инвестиции на бирже обладают потенциально большей доходностью по сравнению со вкладами, они не защищены системой страхования вкладов, их доходность и сохранность не гарантированы».