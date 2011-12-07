«Ребёнок должен выплеснуть эмоции»: как родителям вести себя с детьми в экстренных ситуациях

Самоконтроль и самообладание

Первый шаг для родителей, дети которых пережили чрезвычайную ситуацию, — это сохранять спокойствие и уверенность. Таким образом мама и папа создадут для ребёнка зону безопасности и комфорта, говорит научный сотрудник лаборатории воспитания, дополнительного образования и профилактики асоциального поведения Института развития образования Эльвира Башлай.

«Если ребёнок хочет говорить, и родитель должен дать ему такую возможность. Мой опыт показал, что дети, которые были в школе, когда пришли домой, рассказывали о том, что они пережили. Поэтому нужно быть терпеливым слушателем и дать возможность ребенку высказаться и проговорить свои эмоции, выплеснуть их через плачь», — сказала специалист.

По ее словам, в момент экстренных ситуаций может проявляться агрессия и желание мести. В таком случае родители должны не просто поговорить со своими детьми, но и помочь им снять мышечное напряжение.

«Для этого должна помочь лепка, сборка конструктора, все это поможет снять мышечное напряжение у детей», — объяснила Башлай.

Выплеснуть эмоции

По словам эксперта, ребенок должен выплеснуть свои эмоции и переживания через плач. Но если это состояние длится слишком долго и ребёнок долго не может успокоиться, следует переключить его внимание. Подростки могут найти это «переключение» в общении со сверстниками, которое очень важно для них. Маленькие дети смогут забыться в любимой игре. Эксперт даже советуют попробовать игры всей семьёй — например, настольные.

«Самое главное все-таки отследить и выявить — есть ли у ребенка серьёзная деформация со здоровьем и смог ли ребенок справиться с этой ситуацией. И если есть тревожные сигналы, то нужно идти к специалисту», — объяснила Башлай.

Апатия как признак

Эльвира Башлай сказала, что родители подчас теряются, когда и в какой момент и к какому специалисту нужно вести ребенка. Наблюдайте — слышит ли ребёнок родителя, реагирует ли на сказанное. Если нет, то это уже звоночек.

«Если родители замечают апатию, депрессию, безучастность или отсутствие какого-либо интереса к тому, что происходит вокруг, то следует обратиться к неврологу или детскому психотерапевту», — сказала эксперт.

У детей, отмечает Башлай, может быть обратная истерическая реакция, когда родители не могут успокоить ребенка. Это затяжной плач, громкая истерика, которая видна всем.

«Тут самое главное, чтобы у ребенка сохранялся контакт с родителями и сверстниками. Если его нет, он не может выразить свои желания, проговорить свои потребности, то это может быть симптомом какого-то неблагополучия. Если ребенок делится своими переживаниями, то здесь все можно откорректировать обычным психологом. Родители должны пристально и зорко наблюдать в ближайшее время за поведением ребенка», — объяснила Башлай.

«Не доводить до гиперопеки»

Специалист высказала свою субъективную позицию и по ситуации, когда родители в экстренных ситуациях начинают проявлять повышенное внимание к ребенку.

«Мы меняем своё отношение, свои требования к ребёнку до той поры, пока его состояние не стабилизируется. Сегодня дети переживают острый момент. В любом случае, если родитель будет демонстрировать свою значимость, проявлять повышенное внимание, заботу к ребёнку и станет ближе, то это здорово. Но лишь бы не перешло в повышенную гипероперку и высокий уровень тревожности и страха за благополучие и безопасность своих детей», — говорит специалист.

Она отмечает, что были такие случаи, когда ребенок был спокоен, но не могла успокоиться мама. Здесь уже нужна будет помощь родителям.

Без паники

Мамы и папы нередко домысливают те страшилки, которые могли бы быть, и представляют события, которые не произошли. В этом не только их проблема, отмечает Башлай, они передают свои настроения детям.

«Многие родители говорят об этом в присутствии своих детей, проговаривают свои страхи, боятся отпускать своих детей из дома. Это большая ошибка — в присутствии детей сеять такую панику. В первую очередь родители должны совладать со своим поведением, продемонстрировать уверенность в завтрашнем дне и руководствоваться логикой и здравым смыслом. Нужно предупредить всевозможные опасности, которые поджидают ребенка за порогом дома невозможно», — поделилась эксперт.

Эльвира Башлай подчеркнула, что ребенка нужно четко проинструктировать, как он должен повести себя в случае чрезвычайной опасности.

«Нужно научить детей обращаться за помощью, также научить детей различать опасную и безопасную ситуацию. В школу нужно идти обязательно. В присутствии детей не нужно критиковать, обвинять и искать виноватых, потому что тем самым ребенок делает свои детские выводы и еще больше заражается тревожностью своих родителей», — заключила специалист.