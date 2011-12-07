Народное радио «Тартип» возобновило свое вещание в Казани

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков сообщил о возобновлении радиоканала в Казани. «Тартип» начал вещание в FM-диапазоне на частоте 93,1, передает ИА «Татар-информ».

По словам главного редактора Ризали Исмагиловой, ранее программы радио «Тартип» транслировались на радио «Булгар-FM». И только после встречи с руководителем республики удалось получить отдельную частоту.

Вещание в Казани началось сперва в 2008 году, через шесть лет радиоканал сделал еще одну попытку и проработал 2 года. Потеряв частоту, передачи транслировались на другом по 3-6 часов в сутки. А с сегодняшнего дня, 14 августа, возобновилось на частоте 93,1. В Набережных Челнах народное радио планируется запустить 28 августа.

В настоящее время идет процесс подбора персонала. Редакция радио находится в здании АО «Татмедиа» по адресу Декабристов, 2.