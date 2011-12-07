В департаменте ЖКХ Нижнекамска дали совет недовольным счетами жителям

Повышение цен в счетах-фактурах связано с холодной температурой в декабре, сообщает «НТР 24» со ссылкой на Департамент ЖКХ.

«Могут быть случаи, когда прибор учета вышел из строя либо его сдали на поверку. Факт изменения платы за тепло в первую очередь, конечно, связан с тем, что ноябрь был теплый, а декабрь холодный», — заметил первый замглавы минстроя РТ Алексей Фролов.

Начальник отдела по учету реализации тепловой энергии Альберт Сахабиев отметил, что средняя температура в декабре была на пять градусов ниже, чем за аналогичный период 2019 года. Также на увеличение сумм повлияло повышение тарифов на тепло в июле прошлого года.

В Департаменте ЖКХ посоветовали жителям Нижнекамска обратиться в УК для уточнения данного вопроса.

«У них есть вся необходимая информация, то есть и характеристики дома, и гигакалории, прибор учета. Полностью они дадут расчеты, откуда взялись цифры в квитанции. В принципе многие жители, которые приходят в управляющую компанию, получают достаточно исчерпывающую информацию», — сказал директор МУП «Департамент строительства, ЖКХ и благоустройства Нижнекамска» Олег Егоров.