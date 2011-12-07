Медведев подписал постановление о создании 14 территорий опережающего развития

Соответствующие документы опубликованы на сайте кабмина. Будут созданы ТОР «Новоуральск» и «Лесной» в Свердловской области, «Нефтекамск», «Белорецк» и «Благовещенск» в Башкортостане, «Решетиха» и «Володарск» в Нижегородской области, «Глазов» в Удмуртии, «Чапаевск» в Самарской области, «Менделеевск» в Татарстане, «Костомукша» в Карелии, «Ясный» в Оренбургской области, «Катайск» в Курганской области, «Северск» в Томской области.Создание указанных ТОР будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию городов, формированию дополнительных рабочих мест, привлечению инвестиций, отмечается на сайте кабмина, пишет «Парламентская газета».