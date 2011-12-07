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Татарстан вошел в тройку лидеров по росту затрат населения на услуги ЖКХ

Самый существенный рост произошел в Севастополе.

Среднестатистическая российская семья тратит на оплату жилищно-коммунальных услуг около 4,8 тысячи рублей в месяц. По данным исследования, проведенного специалистами РИА Рейтинг, сейчас в половине регионов России доля затрат на ЖКУ в структуре потребительских расходов увеличилась.

При этом самый существенный рост произошел в Севастополе (+1,9 процентных пункта), в Республике Татарстан (+1,6 процентных пункта) и Чечне (+1,5 процентных пункта), сообщает агентство РИА Новости.

Правда, есть российские регионы, где доля расходов населения на оплату услуг ЖКХ, наоборот, снизилась. Самое существенное снижение затрат жителей на ЖКХ отмечено в Ямало-Ненецком автономном округе. 

КВ
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