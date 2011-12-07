В Мензелинске открылась «Школа по уходу за маломобильными гражданами»

Специалисты центра социального обслуживания составили целую программу. Слушатели школы смогут познакомиться с основными правилами оказания первой доврачебной помощи пожилым людям и инвалидам, особенностями ухода за людьми, которые ограничены в движениях. Они узнают о методах контроля самочувствия своих подопечных. Также одна из важных тем занятий - профилактика стрессовых состояний у тех, кто вынужден ухаживать за больным человеком. Эти практические навыки, наверняка, помогут им справиться с не простой жизненной ситуацией, в которой они оказались. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.