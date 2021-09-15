Машины готовы заменить людей: останутся ли программисты без работы

Профессии будущего так или иначе будут связаны с «цифрой». Казалось бы этому миру нужно будут все больше и больше программистов, тестировщиков, специалистов по настройке программного обеспечения и прочих профессионалов в области информационных технологий. Однако, похоже, задачи этих специалистов скоро смогут успешно решать сами машины. О судьбе программистов в ближайшем будущем, а самое главное, об их перспективах в этой профессии рассказал it-обозреватель «Казанских ведомостей», проректор по цифровой трансформации КНИТУ-КАИ Айрат Хасьянов.

Что происходит с профессиями будущего в области информационных технологий?

Начнем с того, что есть профессии, за представителями которых буквально охотятся работодатели и готовы предлагать им все более щедрое вознаграждение. В ближайшей перспективе это профессия программиста в разных ипостасях, тестировщика, специалиста по настройке рабочего программного обеспечения. Также востребованы профессии администратора информационных систем, а вот в меньшей степени востребованы инженеры, умеющие прокладывать кабели и строить «железную» инфраструктуру.

Дело в том, что с точки зрения телекоммуникаций мы находимся в достаточно высокой степени зрелости. И при должном уходе выстроенная инфраструктура продержится еще довольно долго, а ее обновление требует все меньших трудозатрат. Возможно, ситуация изменится с массовым распространением квантовых каналов связи.

Современное человеческое общество сапиенсов, как утверждает Ной Харри, построено на устойчивых «вымыслах». И программный код сегодня, пожалуй, самый главный из них. Результат работы программистов — чистый вымысел — может потребовать любое количество трудозатрат. Мы редко задумываемся, что создание Майкрософт офиса проект по сложности сравнимый с Лунной миссией. И программный код создает потребность в новом программном коде, который создает потребность в его обновлении и поддержании в работоспособном состоянии, он становится все сложнее и вовлекает все большее число людей.

Именно поэтому современная экономика требует все большее число программистов, и именно по этой причине их заработная плата столь высока. Более того, программист не привязан к конкретному рабочему месту, и прекрасно справляется с работой удаленно. Хотя есть примеры спада эффективности сотрудников, работающих из дома. Тем не менее, пандемия разработчикам была только на руку, так как создала новые потребности в новом программном коде для дистанционной работы, который, как вы знаете, требует новый программный код и так по кругу!

Вот с физической инфраструктурой все намного проще, там связь между объемом проекта и числом задействованных специалистов практически линейная. Да и кабели каждый год прокладывать новые из-за того, что появилась очередная версия программной библиотеки, тоже не требуется. Следовательно, и спрос на таких специалистов более-менее стабилен и растет только в периоды чемпионатов, строительства новых городов и прочих масштабных инфраструктурных проектов.

Когда мы говорим «программисты», мы подразумеваем, что вместе с ростом спроса на них пропорционально растет спрос и на тестировщиков, менеджеров проектов, которые управляют проектами по разработке программ обеспечения, аналитиков, промышленных дизайнеров, технических писателей, скрам-мастеров, ну и бариста, разумеется, чтобы всем им было где выпить кофе.

Это глобальный тренд, характерный практически для любой страны мира. И кстати, в силу отсутствия географической привязки «программиста» к заказчику и даже коллегам по проекту люди, работающие в сфере информационных технологий, сегодня могут жить там, где им удобно.

Машины готовы взять ответственность на себя

Уже давно наблюдается устойчивый тренд на уменьшение доли человеческого труда в различных отраслях. Рутинные и даже некоторые менее рутинные операции готова на себя взять машина. Это, кстати, позволило вернуть массовое производства из Китая в те страны, где располагается основной выгодоприобретатель. Так вот, то же самое сегодня происходит и с написанием программ, тестированием программного обеспечения.

На промышленный уровень зрелости вышла концепция «мало кода» и «без кода», когда специалист в предметной области, будь то экономист или юрист, или логист, например, без глубоких навыков программирования может сформулировать свою задачу в предметной области так, что машина сделает все необходимое для создания программного кода, автоматизирующего решение описанной задачи. Другими словами, машина задачу написания кода решает сама.

В ближайшее годы возрастающий спрос на программистов сохранится

Программистов, однако, минует судьба экономистов, массово выпускавшихся различными вузами с середины 90-х годов прошлого века. Экономика довольно парадоксально оказалась не готова к наплыву такого рода специалистов. Тот объем программного кода, который уже написан должен сопровождаться, его нужно развивать, прежде чем бизнес-решения смогут мигрировать на другие концептуальные платформы.

Человек еще долго будет лучше машины в том, что наиболее присуще человеку. А программисты вопреки расхожему заблуждению код пишут не для машины, а для людей.

Если бы мы писали код для машины, делали бы это на машинном языке нулей и единиц. Но мы пишем программы на Java, Python, C и прочих весьма человеческих языках. Хороший программист сродни талантливому писателю, который может кратко и увлекательно изложить свою идею так, чтобы читателю не наскучило уже на первой странице.

В целом, даже в самых гуманитарных профессиях в ближайшем будущем понадобятся «цифровые компетенции», такие как алгоритмическое мышление, умение работать с данными, умение использовать цифровые инструменты в своей работе. Как сказал Тим О’Райли: похоже программирование становится новой грамотностью текущей индустриальной революцией. Пищей этой революции однозначно является цифра!

Мы живем в эпоху, когда чистый гуманитарий или чистый технарь — это вымирающий вид, уходящий. Основной тренд профессий будущего — это междисциплинарность, профессии на стыке. Иногда на стыке совершенно разных и несовместимых на первый взгляд дисциплин, таких как ученый-художникт- мы уже видим примеры цифрового искусства.

Один из пионеров в этой области Булат Галеев много лет жил и работал в Казани. Созданные под его чутким руководством и вдохновением в НИИ «Прометей» Казанского авиационного института работы до сих пор украшают наш город. Например, «Малиновый звон» Спасской башни Казанского Кремля. Искусство может быть связано не только с компьютерными технологиями или радиоэлектроникой, оно может быть связано, например, с биологией и созданием «дизайнерских» форм жизни.

Не нужно зацикливаться

Кардинальное отличие современности от недавнего прошлого в стремительности изменений. Мы живем в нестабильном, неопределенном, сложном, неоднозначном стремительно меняющемся VUCA-мире. Наши родители или тем более бабушки-дедушки, выбирая вуз, как правило, выбирали профессию на всю жизнь. Делали выбор на один раз. Максимальные изменения профессии были связаны с «повышением на административную работу».

Сегодня ситуация совершенно другая, человек меняет свою профессию многократно, причем иногда кардинальным образом. Человек получил первое образование в области юриспруденции, а поработав несколько лет юристом, окончив курсы, потом начинает работать программистом.

Это новая норма. Более того, через несколько лет с большой вероятностью вы будете работать в профессиях, которых сегодня еще не существует. Как насчет того, чтобы попробовать себя в сфере защиты прав роботов? Или начать карьеру в области корпоративной антропологии?

Я считаю, выбирать следует ту сферу, к которой лежит душа. Во-первых, в нашем вука-мире это, скорее всего, не навсегда, но вы будете заниматься тем, что вам нравится. Во-вторых, вы с большей вероятностью преуспеете там, где получаете радость самореализации, чем там, где спешите сбежать с работы. А в «плоском» конкурентном глобальном мире придется быть глобально конкурентоспособным!

И в-третьих, надо быть готовым к тому, что какую бы вы профессию не выбрали, будь то музыка или изобразительное искусство, литература или спортивный менеджмент, медицина или программирование, вам неизбежно придется овладеть цифровыми компетенциями. Похоже, что это как минимум надолго или навсегда.