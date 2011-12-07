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Историю страны казанские школьники учат на местах боев Гражданской войны

Сводный отряд «Школы юного поисковика» ассоциации «Клуб воинской славы» принял участие в очередной экспедиции по следам боев Гражданской войны на территории Верхнеуслонского района.

18 курсантам «Школы юного поисковика» из Казанского колледжа технологии и дизайна и средней школы № 43 Ново-Савиновского района Казани под руководством председателя татарстанской ассоциации «Клуб воинской славы» Михаила Черепанова и преподавателя колледжа Эдуарда Дорохина удалось найти следы боевых действий, которые состоялись в сентябре 1918 года в районе села Нижний Услон.

Судя по картам, именно здесь, в лесу, около шоссе Казань — Ульяновск, произошло столкновение Белой Армии с латышскими стрелками Красной Армии. Это подтверждают интересные находки юных поисковиков: несколько метров колючей проволоки дореволюционного времени, осколки артиллерийских снарядов, шрапнель и даже две гильзы винтовки Мосина с маркировкой «п» и датой выпуска «1915». Скорее всего, это патроны, бывшие на вооружении так называемых белочехов, которые в сентябре 1918 года держали оборону в районе сел Нижний Услон и Воробьевка. О том, что на небольшом участке лесополосы шли бои, свидетельствуют следы многочисленных воронок после разорвавшихся снарядов. 

Сейчас здесь, всего в нескольких метрах от дороги, табличка: «Музей леса. Казачья тропа». Под деревьями установлены памятная плита герою Первой мировой войны Владимиру Каппелю, который руководил частями Белой армии, захватившей Казань в 1918 году, и памятный знак с надписью «Сыновьям Великой России вечная память, 1918», установленный два года назад. Это важно, что здесь чтут память всех погибших в Гражданской войне, не деля их на красных и белых. 

— Рядом с этими памятными знаками — небольшой холм, огражденный колючей проволокой, обросший деревьями, — говорит Михаил Черепанов. — Остается только догадываться, что скрывает этот холм. Возможно, там братская могила белочехов. Хочется докопаться до истины. Но проблема в том, что земля холма очень плотная и копать там сложно даже взрослым. Но ребята не намерены прекращать поиски. Они рвутся в новую экспедицию. Если сохранится такая хорошая погода, поисковые работы продолжатся в субботу. 

КВ
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