Хранимиры: от фантастичеческих спасителей Земли к реальным поступкам

- Проект родился в прошлом году по инициативе Министерства экологии Московской области. Вышло уже семь книг, и до конца года планируется издание еще трех. Каждая книга посвящена конкретной экологической проблеме, например, загрязнение рек, воздуха, раздельный сбор мусора, - рассказала автор книг детский психолог и детская писательница Елена Журек. - Книги проверены экспертами и одобрены Министерством образования и науки РФ. С одной стороны, это фэнтези, а с другой - абсолютно реальная, правдивая история. Для нас очень важно, что книги изданы на шрифте Брайля и направлены во все специализированные библиотеки и школы для слепых и слабовидящих. - Как придумывались сказочные герои хранимиры с такими интересными именами Малаша, Велияр, Дубыня, Леда, Хруль? - «Хранимиры» - это история о хранителях мира, которые появились на Земле задолго до человека. Люди стали бездумно расходовать природные ресурсы и подвели планету к глобальной экологической катастрофе. На помощь приходят хранимиры. Нужны были яркие, необычные персонажи, но я долго не могла представить, кто такие хранимиры, как они выглядят, как их зовут. Однажды в интернете случайно наткнулась на словарь старославянских имен и поняла - вот они, имена моих героев! А уже сами имена подсказали образы хранимиров. Я хотела создать совсем новый мир - мир хранимиров с их уникальной философией, ценностями и способностями. Хранимиры должны быть такими, чтобы ребенку захотелось подружиться с ними, брать с них пример, более того, чтобы у него появилось желание самому стать хранимиром - спасителем планеты. - Дети играют в хранимиров?- Играют с радостью! Неожиданно для нас самих из книжного проекта «Хранимиры» переросли в нечто большее. Мы получаем сообщения из разных уголков страны о том, что дети и взрослые стали организовывать всевозможные хранимирские акции, квесты, фестивали. Можно сказать, началось движение хранимиров. И чем больше людей будут объединены идей созидания, тем лучше. Начинать спасение Земли необходимо с собственного двора. Ломаете ли ветви деревьев? Бросаете ли мусор мимо урны? Глобальное разрушение начинается с таких мелочей. А прочитав наши книги, люди уже не смогут равнодушно пройти мимо того, что кто-то мусорит в подъезде, во дворе, что какое-то предприятие спускает в реку отравленную воду или загрязняет воздух. Они уже не позволят выбросить в обычный мусор батарейки, аккумуляторы, потому что будут знать, какой вред это наносит природе.Не оставят в беде брошенного котенка или собаку, будут зимой кормить птиц. Когда нас, хранимиров, станет много, миссия по спасению Земли от экологической катастрофы будет выполнима.