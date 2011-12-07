Почта России задержала банду, воровавшую мобильные телефоны из посылок

За несколько месяцев преступная группа, состоявшая из 4 работников сортировочного центра и двух сторонних лиц, совершила хищение около 350 международных отправлений, в том числе с мобильными телефонами, на сумму 1,5 млн руб. В настоящее время злоумышленники задержаны, материалы дела переданы в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Проходят обыски по адресам проживания преступников, местам хранения и сбыта похищенных телефонов. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Служба безопасности Почты России оказывает необходимое содействие правоохранительным органам.