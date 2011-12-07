О чем не расскажут на курсах для беременных

В августе прошлого года я впервые стала мамой. За девять месяцев ожидания было предостаточно времени, чтобы изучить все современные рекомендации по уходу за малышом и пройти специальные курсы для беременных. Я четко знала, какой у новорожденного должен быть распорядок дня, сколько раз полагается с ним гулять и как его одевать при разной температуре. Дома было готово абсолютно все - от кроватки с кокосовым матрасиком до развивающих игрушек. Не хватало только крошечного человечка, который, как только появился, сразу категорически отказался жить по правилам из учебников. Вот к этому я оказалась совсем не готова.Ожидание: дневной сон вместе с младенцем«Спи, пока ребенок спит». Кто не слышал эту замечательную рекомендацию для хронически не высыпающихся родителей? Мне такое «правило» казалось вполне здравым. Я тоже планировала ложиться днем спать, пока моя малышка мирно сопит в кроватке. Ах, мечты, мечты! Никакие учебники для молодых мам не рассказывают о том, что некоторые младенцы спят исключительно на руках или при укачивании. Зато оказалось, что можно очень быстро научиться спать сидя, стоя и даже на ходу.Ожидание: долгие прогулки с коляскойЯ представляла, как буду не спеша прогуливаться по парку, а малышка в это время будет крепко спать в своей люльке. В реальности же первые два месяца сборы на прогулку были настоящим стрессом. Дочка отчаянно кричала и категорически не хотела надевать комбинезончик, который я так тщательно выбирала. Поэтому я выскакивала из дома с максимально возможной скоростью, с одним накрашенным глазом и развязанными шнурками. Ожидание: детские вещи можно купить в любой моментВо время беременности неоднократно слышала, что «ребенку много не надо» и «покупать все заранее - плохая примета». Хорошо, что здравый смысл победил предрассудки, основное приданое я выбрала сама. Да, оставшиеся мелочи всегда можно докупить, дефицита нет. Но оказалось, что дефицит все-таки есть, только не детских пеленок, а времени для их покупок. С младенцем нет возможности не то что съездить в магазин, но даже найти минутку, чтобы сделать заказ через интернет. Время становится самым ценным ресурсом, поэтому уже некогда искать шапочку именно того оттенка розового, приходится второпях покупать то, что есть в ближайшем детском магазине. Ожидание: поездки с ребенком на мореЯ была уверена, что даже после рождения малышки мы не будем засиживаться дома. Все тщательно распланировала заранее: и подходящий возраст для первого вояжа (в 5 - 6 месяцев, пока активно не ползает), и маршруты (конечно, никакой экзотики, подойдет и зимняя Турция). Все казалось не таким уж сложным, но только до появления реального, а не воображаемого младенца. На деле каждая прогулка дальше привычного маршрута до сих пор напоминает сборы в поход: куча вещей и четкое планирование. Очень сложно все подгадать ко времени сна и кормления ребенка, ведь у маленьких режим достаточно плавающий. Поэтому я уже махнула рукой на запланированные поездки, к такому экстриму мы еще явно не готовы. В ближайших планах для начала освоить хотя бы походы на часок в гости к бабушке, живущей в соседнем доме.Ожидание: мама всегда знает, что нужно малышуДо рождения ребенка у меня сложилось идеалистическое представление о взаимоотношениях с новорожденным. Я была уверена, что, как пишут детские психологи, мать интуитивно чувствует свое дитя, без слов понимает и угадывает все его нужды.Доля правды в этом, конечно, есть. Но все-таки жаль, что к младенцам не прилагаются инструкции! Вот отчего крошечный человек заливается слезами? Голодный? Устал и хочет спать? Болит животик? Причину выяснить удается не всегда, особенно в первые месяцы, и от этого у молодых родителей просто опускаются руки. Слышать, как заходится в плаче самое дорогое существо, и не знать, как ему помочь, просто невыносимо.Только с одной стороны кажется, что декретный отпуск - это череда одинаковых «дней сурка». Поведение абсолютно нормального и здорового ребенка может не укладываться ни в какие педиатрические нормы. Все дети разные, и нужно искать то, что подходит конкретному малышу. Но это намного сложнее, чем руководствоваться готовыми советами, поэтому заставляет родителей мобилизовать все запасы изобретательности. Если готовиться к родительству без лишнего фанатизма и не ждать от младенца определенного поведения, воспринимать эти сложности будет немного легче. Мой совет - действуйте по обстоятельствам! Получается, что многочисленные курсы для будущих родителей бесполезны? Нет, они полезны, но это лишь вершина айсберга в море информации. И самое сложное, на мой взгляд, вовсе не пеленание-переодевание - уже через пару дней это делается чуть ли не с закрытыми глазами. Намного тяжелее рождение первенца именно в психологическом плане: я до сих пор регулярно повторяю, что меня к такому не готовили. Никто почему-то не предупредил, что:1. С рождением ребенка не хватает привычных маленьких радостей: прогулок по магазинам, чашечки кофе, выпитой в тишине. Хочется вернуть все «как было», а ничего не получается. Необходимо четкое осознание, что старой жизни больше нет, вы теперь родители и это навсегда. Вовсе не означает, что новая жизнь будет скучной и беспросветной, напротив, она будет наполнена удивительными эмоциями. Но это уже совсем другая жизнь!2. Первое время придется «бежать, чтобы оставаться на том же месте». То есть прилагать огромные усилия, чтобы просто сохранить привычный быт. С ребенком на руках приготовление обеда растягивается на весь день, а мытье посуды вынужденно сопровождается пением песенок на все лады. Но лучше уж так, чем вообще махнуть рукой на наличие еды и чистоту в доме.3. Будет тяжело находить время и силы даже на любимые раньше занятия, но это необходимо делать. Иначе в ежедневной рутине можно погрязнуть с головой. Со стороны кажется нелепым, что молодые мамы вместо того, чтобы выспаться, отправляются на пробежку или пишут по ночам картины акварелью. Это нормальный способ немного отвлечься и восстановить силы.ВыводК материнству подготовиться нереально, этот удивительный опыт можно получить только на практике. Как невозможно подготовиться и к осознанию, что вы больше не принадлежите себе. Что вы будете плакать от бессилия, засыпать на ходу, причесываться раз в три дня... Но это, несмотря ни на что, величайшее счастье, наполняющее жизнь смыслом!