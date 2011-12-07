Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Для выпускников казанской гимназии №175 продлят время ОГЭ и ЕГЭ

Учащимся 9-11-х классов будет предложен выбор сроков экзаменов.

Ученикам 175-й казанской гимназии продлят время сдачи выпускных экзаменов. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани заявил начальник Управления образования города Ирек Ризванов.

«Уже 19 и 20 мая состоится заседание психолого-медикопедагогической комиссии для учащихся 9-11-х классов и их родителей для обеспечения благоприятных условий при сдаче ОГЭ и ЕГЭ. По результатам заключения комиссии учащиеся 9-х классов будут сдавать ОГЭ только по русскому языку, а время экзамена для них увеличено на 1,5 часа. Дополнительное время получат и ученики 11-го класса, продолжительность ЕГЭ также увеличено на 1,5 часа. Учащимся 9-11-х классов будет предложен выбор сроков экзаменов», — сказал спикер.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что выпускные 9-11-х классов переведены в школу № 174, где для них подготовлены кабинеты. Учиться они будут в своем коллективе и со своими педагогами. Это сделано для того, чтобы дети могли подготовиться к экзаменам.

КВ
Лента новостей