Татарстанский проект «Помощь рядом» победил во всероссийском конкурсе АСИ

Татарстанский проект «Помощь рядом» победил во всероссийском конкурсе «Смарт. Эволюция», который проводило Агентство стратегических инициатив. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Мы рады сообщить, что в номинации „Смарт. Антивирус“ победил проект из Татарстана по доставке врачей „Помощь рядом“, это „Яндекс. Такси“», — сказал Жаворонков.

В данной номинации рассматривались решения и методики по адаптации жизни людей в пандемию коронавируса и локализации и ликвидации ее последствий.

Всего на конкурс подали заявки 542 проекта из 70 регионов.

Конкурс проводило Агентство стратегических инициатив. Его целью было выявление практик и антикризисных решений социально-экономических проблем в России.