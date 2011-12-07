Татарстанский проект «Помощь рядом» победил во всероссийском конкурсе АСИ

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Татарстанский проект «Помощь рядом» победил во всероссийском конкурсе «Смарт. Эволюция», который проводило Агентство стратегических инициатив. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.
«Мы рады сообщить, что в номинации „Смарт. Антивирус“ победил проект из Татарстана по доставке врачей „Помощь рядом“, это „Яндекс. Такси“», — сказал Жаворонков.
В данной номинации рассматривались решения и методики по адаптации жизни людей в пандемию коронавируса и локализации и ликвидации ее последствий.
Всего на конкурс подали заявки 542 проекта из 70 регионов.
Конкурс проводило Агентство стратегических инициатив. Его целью было выявление практик и антикризисных решений социально-экономических проблем в России.