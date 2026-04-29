В Татарстане 29 апреля ожидаются дождь, мокрый снег и крепкий ветер

В республике сохраняется неустойчивый холодный погодный режим, сообщили в Гидрометцентре РТ. Небо будет облачным: ночные прояснения днем сменятся густой облачностью. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, которые временами будут прекращаться, а затем возобновляться.

Юго-западный и южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, порывы могут достигать 15–20 м/с (в Казани — до 17 м/с). Согласно шкале Бофорта, порывы до 17,1 м/с считаются крепкими, а свыше 17,2 — очень крепкими. После ночных заморозков (от −1 до +3 градусов) днем воздух прогреется до +6…+11 градусов. В Казани температура поднимется до +7…+9 градусов.