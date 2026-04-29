В РТ за четыре дня рейда выявили почти тысячу нарушений миграционных правил

С 20 по 24 апреля в республике прошел второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» при участии сотрудников УФСБ России по РТ. Как сообщили в МВД по РТ, проверялись места скопления иностранцев, объекты строительства, торговли, транспорта, сельского хозяйства и жилого сектора.

За время операции полицейские зафиксировали 951 нарушение миграционного законодательства. Большинство из них (531) связаны с несоблюдением иностранцами режима пребывания в стране. Также выявлены 143 мигранта, работавшие нелегально, и другие нарушения. Протоколы составлены на 160 работодателей, нарушивших порядок привлечения иностранной рабочей силы. Вынесено 172 решения об административном выдворении нелегальных мигрантов за пределы РФ.