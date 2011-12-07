Льготную семейную ипотеку продлили: как и где родителям получить кредит на свое жилье

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Сегодня правительство России продлило льготную семейную ипотеку до конца 2023 года. Теперь купить жилье на более выгодных условиях — 6% годовых — смогут даже семьи с одним ребенком, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Казанские ведомости» составили гайд о том, где, как и на каких условиях молодые родители смогут получить деньги на свое жилье.
Воспользоваться семейной ипотекой под 6% могут молодые родители даже с одним ребенком, главное — первенец должен родиться после 1 января 2018 года. Также стать участниками программы могут семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью, и родители приемных детей.
По условиям программы кредит на покупку жилья выдается на срок до 30 лет по ставке до 6%. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры или дома.
Максимальная сумма кредита для регионов составит 6 млн рублей, а для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 12 млн рублей.
Важно помнить, что получить кредит можно не в каждом банке. Список участвующих в программе финансовых организаций велик — в нем более 50 банков России. Ознакомиться с каждым из них можно на сайте.
Перечень необходимых документов каждый банк устанавливает самостоятельно. Единого пакета бумаг нет.
Нет, по программе можно приобрести абсолютно любое жилье — будь то квартира, дом или даже земельный участок для будущего строительства. В этом случае все работы должны проводиться по официальному договору с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
Что касается покупки квартиры, то молодые родители могут взять как новостройку, так и вторичку. На получении льготного кредита это никак не скажется.
Да, в отличие от других федеральных программ, семейная ипотека позволяет рефинансировать действующий ипотечный кредит по льготной ставке — до 6% годовых. Единственное условие рефинансирования — чтобы первый или последующие дети были рождены после 1 января 2018 года. В этом случае жилье должно приобретаться у компании-застройщика.
Да, программа позволяет оплатить первоначальный взнос за счет средств материнского капитала.