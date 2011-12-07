Льготную семейную ипотеку продлили: как и где родителям получить кредит на свое жилье

Сегодня правительство России продлило льготную семейную ипотеку до конца 2023 года. Теперь купить жилье на более выгодных условиях — 6% годовых — смогут даже семьи с одним ребенком, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Казанские ведомости» составили гайд о том, где, как и на каких условиях молодые родители смогут получить деньги на свое жилье.

Кто может получить льготный кредит?

Воспользоваться семейной ипотекой под 6% могут молодые родители даже с одним ребенком, главное — первенец должен родиться после 1 января 2018 года. Также стать участниками программы могут семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью, и родители приемных детей.

Каковы условия и где можно получить семейную ипотеку?

По условиям программы кредит на покупку жилья выдается на срок до 30 лет по ставке до 6%. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры или дома.

Максимальная сумма кредита для регионов составит 6 млн рублей, а для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 12 млн рублей.

Важно помнить, что получить кредит можно не в каждом банке. Список участвующих в программе финансовых организаций велик — в нем более 50 банков России. Ознакомиться с каждым из них можно на сайте.

Какие документы нужно предоставить?

Перечень необходимых документов каждый банк устанавливает самостоятельно. Единого пакета бумаг нет.

По программе можно купить только квартиру?

Нет, по программе можно приобрести абсолютно любое жилье — будь то квартира, дом или даже земельный участок для будущего строительства. В этом случае все работы должны проводиться по официальному договору с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

Что касается покупки квартиры, то молодые родители могут взять как новостройку, так и вторичку. На получении льготного кредита это никак не скажется.

Можно ли использовать семейную ипотеку для рефинансирования кредита?

Да, в отличие от других федеральных программ, семейная ипотека позволяет рефинансировать действующий ипотечный кредит по льготной ставке — до 6% годовых. Единственное условие рефинансирования — чтобы первый или последующие дети были рождены после 1 января 2018 года. В этом случае жилье должно приобретаться у компании-застройщика.

Можно ли использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса?

Да, программа позволяет оплатить первоначальный взнос за счет средств материнского капитала.