Квартиры по программе социальной ипотеки в РТ получили 204 молодые семьи

Летом прошлого года по инициативе главы РТ Рустама Минниханова в республике программа социальной ипотеки для молодых семей. Квартиры уже предоставили 204 семьям.

Замдиректора Госжилфонда РТ Булат Гилманов рассказал, что с момента запуска программы на учет по ней встали 472 семьи. Чаще всего квартиры выдавались в Нижнекамске, Казани и Альметьевске.

Программа ориентирована на молодые семьи, возраст которых не превышает 36 лет. Также ею могут воспользоваться неполные семьи.